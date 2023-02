Tarantasca si prepara alla grande baldoria del suo Carnevale Tarantaschese

Gli Amici della Biblioteca in collaborazione con il Comune di Tarantasca organizzano il Carnevale Tarantaschese, giunto quest'anno alla sua 18Β° edizione. La giornata di festa dedicata principalmente ai ragazzi e ai bambini sarΓ π‘³π’–π’π’†π’ π’Š 𝟐𝟎 π’‡π’†π’ƒπ’ƒπ’“π’‚π’Šπ’.

Madama Tarantasia e Cavalier Caranta sono i due personaggi tarantaschesi che ci riportano all’origine del nome del paese che poi negli anni Γ¨ diventato "Tarantasca".

Carentasca era una via che collegava alcuni centri rurali della zona tra i quali Caranta o Quaranta sui confini con Cuneo. Il toponimo probabilmente Γ¨ divenuto Tarentasia poichΓ© riprende il nome di un territorio francese ove la natura locale Γ¨ adibita a pascoli come potrebbero essere i prati di Tarantasca, in alcuni scritti si rileva il nome Turentashae ossia β€œrigagnoli” zona di bealere.