Eventi al “20 20”: Claudio Chiara e la Big Band Jazz Cuneo a Caraglio

Il bar “2020” presso la bocciofila, cambia gestione: Paola e Daniela, dopo cinque anni, lasciano la struttura di Via San Paolo. Il bar, che dal 2020 ha visto una costante rinascita fino a diventare un punto di riferimento non solo per gli appassionati sportivi, ma anche per l’intera comunità caragliese, è diventato anche punto di ritrovo settimanale della Big Band Jazz Cuneo, che proprio nei locali della struttura si ritrova per preparare i concerti; ed è proprio con la Big Band ed il suo Maestro Claudio Chiara che il “20 20” saluterà la propria clientela.

Paola e Daniela: è per noi un onore ospitare il Maestro Claudio Chiara e la BBJC in un concerto dal vivo, è il nostro miglior modo di dire arrivederci ai nostri affezionati, con l’esibizione di uno dei più grandi saxofonisti italiani di jazz, accompagnato dalla sua Band.

Andrea Verdicchio, saxofonista e Direttore artistico della BBJC: il “20 20” era diventato per noi un punto di ritrovo fisso, quasi la nostra seconda casa, con Paola e Daniela si è instaurato un rapporto di reciproca stima; siamo dispiaciuti per la loro scelta, ed il concerto con il Maestro Claudio Chiara sarà il nostro grazie per la loro accoglienza in tutti questi anni.

L’appuntamento è per venerdì 13 giugno, presso il bar “20 20” della bocciofila di Caraglio, alle ore 21; l’orchestra jazz vedrà la direzione e la partecipazione del magico sassofono del Maestro Claudio Chiara, saxofonista e polistrumentista del cantautore Paolo Conte, in un concerto alla scoperta della musica jazz in pieno stile Big Band.

Info su bigbandjazzcuneo@libero.it, 327/5320536. Ingresso gratuito.