La Provincia impegna 2,5 milioni per mettere in sicurezza la Sp 184 tra Fossano e Mellea

Il presidente della Provincia Luca Robaldo, insieme alla consigliera provinciale Simona Giaccardi e al sindaco di Fossano Dario Tallone, ha svolto questa mattina 3 febbraio all’alba un sopralluogo al cantiere aperto lungo la strada provinciale 184 nel tratto Fossano-Mellea verso Villafalletto, nella zona dell’aeroporto di Levaldigi, all’incrocio con la strada comunale per San Vittore.

Il presidente Robaldo: “Un intervento di assoluta rilevanza non solo dal punto di vista economico per l’impegno che comporta di circa 2,5 milioni di euro, ma anche per l’impatto che avrà con la messa in sicurezza sul tratto stradale molto trafficato e dove si sono verificati alcuni incidenti anche gravi, migliorandone la percorribilità e la sicurezza”.

L’intervento della Provincia prevede l’allargamento della carreggiata e la rettifica di due curve lungo il tratto di circa 2,5 km nel comune di Fossano. Si tratta di spostare e intubare alcuni canali irrigui esistenti e successivamente anche i passaggi di tutti i sottoservizi presenti.

Per poter lavorare in sicurezza è stato istituito il senso unico in direzione Villafalletto nel tratto compreso tra la rotonda sulla Statale 20 presso Levaldigi e l’incrocio con la frazione San Vittore.

Fino a metà marzo prossimo resterà chiusa al traffico la direzione Fossano del tratto Sp 184. Il cantiere sarà gestito dall’impresa appaltatrice Sam Costruzioni di Cherasco che segnala la viabilità alternativa.

Il sindaco di Fossano Tallone: “Si tratta di un intervento atteso da anni, finalmente verrà messa in sicurezza una delle arterie più trafficate della città. Questo è il primo passaggio di una serie di interventi di concerto con la Provincia al fine di migliorare la viabilità in città cercando allo stesso tempo di creare meno disagi possibili alla cittadinanza”.