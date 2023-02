Piano antismog: il Comune di Cuneo esclude dalle limitazioni i mezzi per il mercato e per le manifestazioni

Nell'applicare l’Ordinanza sindacale n.216 del 05/04/2022 “Piano d’intervento operativo, inerente le misure per il miglioramento della qualità dell’aria: limitazioni straordinarie della circolazione veicolare e aggiornamento delle misure temporanee omogenee da adottarsi in caso di situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti”, l'amministrazione comunale di Cuneo ha voluto porre particolare attenzione ai mezzi di chi viaggia per lavoro.

Parliamo della normativa anti-smog, quella che di fatto sancisce uno stop alle auto diesel in 77 centri del Piemonte. In Granda ne interessa nove: le sette sorelle Cuneo, Alba, Bra, Fossano Mondovì, Saluzzo, Savigliano, oltre ai comuni di Borgo San Dalmazzo e Busca.

Per tutelare la qualità dell'aria, il divieto di circolazione è attivo sempre (24h/24 e 7gg/7) per veicoli a benzina e diesel Euro2 e inferiori e per veicoli GPL e metano Euro1 e inferiori.

In vigore dal 15 settembre al 15 aprile il divieto di circolazione è attivo 24h/24 7gg/7 per ciclomotori e motocicli Euro1 e inferiori. Dalle 8.30 alle 18.30 dal lunedì al venerdì il divieto riguarda tutti i veicoli Diesel Euro3 e Euro4.

Nella foto la viabilità esclusa dal provvedimento.

Sono stati inoltre esclusi dalle limitazioni: mezzi per il trasporto pubblico; mezzi agricoli, mezzi d'opera e per trasporti specifici; mezzi per il trasporto di diversamente abili, malati (previa certificazione), sanitari e trasporto pasti per mense, ospedali e rsa; mezzi per il mercato e manifestazioni; mezzi diretti verso officine per revisione, trasformazione Gpl/Metano o rottamazione.

Come non incorrere in sanzioni? Utlizzare i mezzi pubblici, utilizzare biciclette o monopattini; aderire a MOVE IN.

Il MOVE IN è un sistema che assegna una soglia chilometrica annuale da poter utilizzare nelle aree soggette a limitazione del traffico per motivi ambientali: una scatola nera (black-box) installata a bordo del veicolo in grado di calcolare i chilometri percorsi su tutti i tipi di strade, tutti i giorni dell’anno, 24 ore su 24.

Per maggiori infomazioni sulla normativa relativa al comune di Cuneo: https://www.comune.cuneo.it/ambiente-mobilita-e-protezione-civile/ambiente/aria/misure-per-il-miglioramento-della-qualita-dellaria.html