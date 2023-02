C’è attesa per il concerto di San Valentino al Castello di Magliano Alfieri

L'Associazione Culturale Santa Cecilia organizza domenica 12 febbraio alle ore 18, presso il Salone degli Stemmi del Castello di Magliano Alfieri (CN) il concerto “Una piccolissima serenata”, evento all’insegna dell’eleganza, con cinquant'anni di canzoni d’amore, dagli anni ’10 agli anni ’60, tempi in cui le melodie vibravano di un languido alone romantico.

Cinquant'anni di canzoni d’autore, quando poeti scrivevano i testi e compositori le trasformavano in sofisticate partiture orchestrali. Sullo schermo verranno proiettate le immagini dei grandissimi interpreti passati alla storia, i grandi successi di Giovanni D’Anzi, di Garinei e Giovannini, Modugno, Tenco, Endrigo, passando da canzoni smaccatamente tenorili, come "Un amore così grande", a brani simpaticamente irriverenti come "Vivere", fino al sussurro di "Non arrossire" del grandissimo Giorgio Gaber.

Sul palco saliranno Paolo Cauteruccio (tenore e fisarmonicista) ed una deliziosa piccola orchestra: Hilary Bassi al pianoforte, Antonello Labanca al contrabbasso e Biagio Zoli alle percussioni.

Per il concerto del mese scorso, con le musiche di Ennio Morricone, non sono state accettate circa 60 prenotazioni e 30 persone sono arrivate senza aver prenotato.

Per questo motivo occorre affrettarsi. L’organizzazione ricorda che è necessaria la prenotazione anche per i soci, da effettuare al numero 351/7056171 oppure via mail : asso.santacecilia@gmail.com).