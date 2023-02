Erasmus, l'Istituto Comprensivo Corso Soleri rinsalda l'amicizia tra Cuneo e Fraga

È tutto pronto presso la Scuola Media dell’Istituto Comprensivo Corso Soleri di Cuneo che da domenica 5 febbraio sarà protagonista di un progetto Erasmus e ospiterà per tutta la prima settimana del mese un gruppo di 40 studenti e 4 professori proveniente dalla cittadina di Fraga, nella regione dell’Aragona, in Spagna.

I 40 ragazzi di 11 anni saranno accolti presso le numerose famiglie cuneesi degli alunni di prima media che si sono rese disponibili all’accoglienza in casa e parteciperanno alle attività didattiche organizzate dagli insegnanti cuneesi intorno al tema della sostenibilità ambientale e dell’inclusione: in parte nelle classi dei due plessi di Via Mazzini e di San Rocco Castagnaretta, e in parte in alcuni dei punti del territorio inerenti alle tematiche del progetto Erasmus in questione (Parco Fluviale Gesso e Stura, Centrale di Entracque, Centro Uomini e Lupi, Ditta Nord Engineering sulla produzione di materiali per la raccolta differenziata).

L’esperienza di scambio tra le classi ha avuto il primo momento di contatto attraverso una video chiamata di conoscenza e di auguri alcuni giorni prima di Natale ed è proseguita nel mese di gennaio con la conoscenza virtuale tra ragazzi e famiglie tramite piattaforme elettroniche. Durante le mattinate di lavoro condiviso, gli alunni delle due diverse nazionalità presenteranno i loro prodotti multimediali e le loro esperienze inerenti le tematiche di ecologia e ambiente in lingua inglese. Saranno previsti anche momenti di conoscenza della città di Cuneo con accoglienza presso il Comune e il Museo Civico, di gioco e di sport, una festa conclusiva con pizza per tutti!

La partecipazione al progetto Erasmus come parte ospitante consentirà all’Istituto Comprensivo Corso Soleri di Cuneo di avere maggiori crediti per entrare all’interno del circuito di scambio ed essere accolto nei prossimi anni in esperienze all’estero. Intanto i ragazzi delle prime medie che ospiteranno i loro corrispondenti spagnoli avranno la possibilità di vivere un’esperienza indimenticabile di conoscenza e di amicizia dopo gli anni difficili della pandemia e di poter praticare la lingua inglese durante le giornate dell’accoglienza a Cuneo. Sponsor della settimana dei ragazzi della scuola media sono la Nord Engineering, Famú e Crea.