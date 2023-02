Boves, nuovo episodio della serie “Lo stravagante mondo di Zack” dedicata al tema del bullismo

Il 7 febbraio si celebra la Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo, istituita su iniziativa del Miur, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Anche il Comune di Boves, consapevole di quanto possa rappresentare un'occasione per riflettere su un fenomeno ancora troppo diffuso e sugli strumenti per difendersi, aderirà alla giornata.

A tal proposito, si sta realizzando, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo A. Vassallo, la quarta puntata del Progetto Z-aaargh! “Lo stravagante mondo di Zack”, con un episodio dedicato proprio al tema del bullismo.

La responsabile scolastica in tema di bullismo dell’Istituto Vassallo ha individuato una classe terza come gruppo sperimentale con cui intraprendere un percorso di riflessione per analizzare e approfondire il tema del bullismo sotto la guida degli operatori olistici dell’Associazione di Fiori in Missione. Questi laboratori esplorativi si sono svolti in classe, in collaborazione con i docenti d’istituto, nel periodo novembre dicembre 2022. Il frutto del lavoro di esplorazione interiore e delle dinamiche di gruppo sarà utilizzato per la stesura di una sceneggiatura originale co-creata e fisicamente co-realizzata dai ragazzi della classe terza media, assistiti da Elena Valsania e Christian Grappiolo della Feliz Video e Comunicazione di Cuneo.

L’obiettivo finale è la realizzazione di un video, della durata di qualche minuto, che uscirà nella primavera 2023 e che sarà reso disponibile sul canale youtube della Città di Boves (https://www.youtube.com/channel/UC7q4jQgZe_VN01vTB0Ozpcw/featured), all’interno della playlist “Lo stravagante mondo di Zack”.

Z-aaargh! “Lo stravagante mondo di Zack”, è un progetto ideato e finanziato dal Comune di Boves rivolto ai giovanissimi (la cosiddetta generazione Z) e a tutta la comunità educante, con la finalità di offrire spunti di riflessione e percorsi di aiuto utili ad affrontare l’impatto sociale ed emotivo, anche a lungo termine, della pandemia.

Ogni episodio parte da una classica sequenza animata che rappresenta il tema e si sviluppa con una ripresa dal vivo in cui una figura d’aiuto si rivolge direttamente al pubblico dei ragazzi, provando a stimolarli nel trovare una chiave risolutiva. L’idea alla base del progetto è realizzare un prodotto leggero (e dove possibile spiritoso), fruibile sul web e presentato in un contesto educativo e scolastico.

Finora la serie animata “Lo stravagante mondo di Zack” ha visto la realizzazione di 3 episodi:

Episodio n. 1 : “ Che famiglia !”. Il giovane Zack sente il peso del legame con i suoi genitori. Barbara, guida attenta e sensibile, aiuta Zack a consapevolizzare le sue emozioni e a “mettere ordine” nelle sue relazioni.

: “ !”. Il giovane Zack sente il peso del legame con i suoi genitori. Barbara, guida attenta e sensibile, aiuta Zack a consapevolizzare le sue emozioni e a “mettere ordine” nelle sue relazioni. Episodio n. 2 : “ Che ansia !”. Zack è sovrastato dalle emozioni negative. Barbara lo ascolta e, attraverso una tecnica di visualizzazione, lo aiuta a ridisegnare il suo modo di percepire il mondo.

: “ !”. Zack è sovrastato dalle emozioni negative. Barbara lo ascolta e, attraverso una tecnica di visualizzazione, lo aiuta a ridisegnare il suo modo di percepire il mondo. Episodio n. 3 : “Che prigione!” Zack non vuole uscire da camera sua. Rifiuta ogni contatto, anche con i suoi amici più cari. Ma un giorno accade qualcosa: gli arriva una mappa, poi un pedale di una bicicletta, un manubrio… la sua curiosità si risveglia. Scopre che fuori c’è qualcuno che lo aspetta.

La serie è disponibile al seguente link:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLIWvhrXEtGWFkSUCGswAsdYa_VKEPOHip