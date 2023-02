Auto si cappotta in frazione Buretto a Bene Vagienna

Un incidente si è verificato nella tarda mattinata di oggi, domenica 5 febbraio, in frazione Buretto, nel territorio comunale di Bene Vagienna.

Un automobilista ha perso il controllo del proprio mezzo che è finito fuori strada cappottandosi in un prato a lato della strada.

L'allarme è scattato poco prima delle 11, sul posto è stato richiesto l'intervento dell'équipe sanitaria del 118 per prestare i primi soccorsi, delle squadre dei Vigili del Fuoco di Fossano e Mondovì per la messa in sicurezza e dei Carabinieri per i rilievi del caso.

Nell'incidente non risultano altri veicoli coinvolti.