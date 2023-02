Traffico in tilt e lunghe code nella zona del ponte "Albertino" di Alba.

A causa di un incidente che, fortunatamente sembrerebbe di lieve entità, verificatosi questa sera, lunedì 6 febbraio, si segnalano diversi problemi alla viabilità.

Ingorghi e rallentamenti in uscita dalla città, in particolare in corrispondenza di corso Torino. Sul posto sono presenti i Carabinieri.