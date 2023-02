Ballerini Cuneesi sul podio al “Cagliari Dance Festival”

Grandi prestazioni e incetta di medaglie per gli atleti della Imperial Dance Academy che sabato 4 febbraio si sono esibiti sulla pista da ballo del Cagliari Dance Festival.

Tra le tante discipline in competizione spiccano i primi posti ottenuti nel Latin Style Tecnica di Pietro Saccardi (4 ori) e Leonardo D’Angelo (2 ori), mentre la loro collega Sara Castellino ha dovuto accontentarsi della semifinale in tutte e 3 le gare disputate nella medesima categoria.

“Per noi salire sul podio non è la cosa più importante” - così spiega la filosofia della scuola il tecnico Eros Ghio - “Diamo importanza al saper fissare degli obiettivi per se stessi e aspirare ad essere migliori performance dopo performance”.