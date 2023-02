Il famoso cantante piemontese Andrea Giraudo, protagonista negli ultimi anni di eventi importanti in giro per l’Italia sta lavorando al suo prossimo singolo che sarà in lingua inglese.

Lunedì sera 6 febbraio, ha partecipato insieme alla sua compagna Cristina Colombero a 100%Italia su TV 8 come concorrente del brillante show condotto da Nicola Savino. Durante il gioco, la divertente performance di Andrea Giraudo nei panni di Jack Nicholson, ha regalato risate tra i partecipanti ed il pubblico.