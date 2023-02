I progetti della Provincia per il Cebano e Valle Tanaro: Robaldo ha incontrato i sindaci del territorio

Gremita la sala dell’ Unione Montana Valle Mongia, Cevetta, Langa Cebana e Alta Valle Bormida dove a fare gli onori di casa è stato il presidente dell'Unione, Vincenzo Bezzone e il vice presidente Andrea Mozzone , che hanno ringraziato a nome di tutti i sindaci del Cebano, della Valle Tanaro e dell’Alta Langa, per l'incontro proposto.

Il presidente Robaldo, coadiuvato dai consiglieri Danna, Molinari e Astesano, ha illustrato gli interventi e le iniziative di competenza provinciale e i sostegni di iniziative progettuali legati bandi europei, Alcotra e del PNRR, per poi passare ad affrontare altre tematiche di interesse più trasversale, quali l’emergenza idrica e lo smaltimento dei rifiuti; temi in cui l’Amministrazione Provinciale è coinvolta e si impegna in iniziative di politica territoriale.