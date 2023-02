Saluzzo, auto si schianta contro un albero in via Don Soleri: grave una 14enne

Serio incidente stradale a Saluzzo, nella notte appena trascorsa.



Coinvolta un'unica automobile in transito in via Don Soleri, schiantatasi contro un albero.



Sul mezzo si trovavano due ragazzi e due ragazze. Una di queste ultime, 14 anni, è stata trasportata in codice rosso al CTO di Torino mentre uno dei due feriti è stato tradotto in codice giallo all'ospedale di Savigliano. Non gravi gli altri due coinvolti.



Sul posto l'emergenza sanitaria e i vigili del fuoco di Saluzzo.