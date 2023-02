Polentata di Carnevale in piazza con la Pro Loco di Verzuolo

Come ogni anno, in occasione del Carnevale, la Pro Loco di Verzuolo, con il Patrocinio del Comune di Verzuolo, organizza l'evento “Polenta in piazza”, che riscuote sempre un grande successo.

L'appuntamento è fissato per domenica 19 febbraio alle ore 18 in Piazza Martiri.

Sarà possibile consumare la polenta sul posto oppure arrivare muniti di pentole o contenitori per gustarla tranquillamente a casa, magari in compagnia di amici.

Il costo è di 8,00 euro (7 euro per i tesserati Pro Loco).

Prenotazione entro e non oltre venerdì 17 febbraio contattando la segreteria al numero 338 8179989.