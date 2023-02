PM 10 in aumento: da domani il semaforo torna arancione in sette comuni della Granda

Da domani, martedì 14 febbraio, e fino a mercoledì 15 febbraio compreso (prossimo giorno di controllo), le misure di limitazione del traffico passeranno al livello 1 (arancio).

La misura riguarda Borgo San Dalmazzo, Bra, Busca, Cuneo, Fossano, Saluzzo e Savigliano.

Livello 1 (arancio): cosa prevede

Allerta di 1° Livello - colore “Arancione” prevede le seguenti misure aggiuntive:

dalle ore 8:30 alle 18:30 tutti i giorni, festivi compresi , divieto di circolazione per i veicoli trasporto persone (categoria M) diesel fino a Euro 5;

dalle ore 8:30 alle 18:30 da lunedì a venerdì e dalle ore 08.30 alle ore 12.30 sabato e festivi, divieto di circolazione per i veicoli trasporto merci (categoria N) diesel fino a Euro 4;

divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa senza classe 4 stelle;

divieto assoluto di combustioni all’aperto;

limite di 19°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie in abitazioni, esercizi commerciali, edifici pubblici, ad eccezione delle strutture sanitarie;

divieto di spandimento dei liquami zootecnici.



Per i veicoli adibiti al trasporto merci si bloccheranno anche i diesel con omologazione Euro 3 ed Euro 4, tutti i giorni (festivi compresi) dalle 8 alle 19. Con l’attivazione del livello arancio si fermeranno anche tutti i veicoli dotati di dispositivo “Move In”.

L’attivazione del livello avviene in base ai valori di concentrazione media giornaliera previsti sulle aree interessate dai provvedimenti: nel dettaglio nel caso di previsione per la media giornaliera del superamento del valore di 50 ug/m3 (pari al valore limite giornaliero) per tre giorni consecutivi si attiva il livello «arancio», mentre nel caso di previsione del superamento del valore di 75 ug/m3 (pari ad 1.5 volte il valore limite giornaliero) per tre giorni consecutivi si attiva il livello «rosso».

Alle limitazioni strutturali in vigore, per il trasporto persone si aggiungono altri blocchi, consultabili nei siti dei Comuni di riferimento.

Per il Comune di Cuneo, tutte le informazioni sono reperibili qui

Eventuali variazioni del semaforo antismog in vigore, con le relative misure di limitazione del traffico, vengono comunicate il lunedì, mercoledì e venerdì, giorni di controllo sui dati previsionali di PM10, ed entrano in vigore il giorno successivo.