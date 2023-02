San Maurizio di Frassino: cordoglio per la morte di Antonio Rossi

La valle Varaita perde una figura importante e conosciuta, degno rappresentante di quella che ben si potrebbe definire la montagna “eroica”, che non si arrende allo spopolamento e alle difficoltà. É mancato all’età di 80 anni Antonio Rossi, che la “sua” borgata di San Maurizio di Frassino proprio non aveva voluto saperne di lasciarla.



Operaio alla Michelin per tanti anni, alla sua borgata aveva sempre fatto ritorno, per affiancare la moglie Anna Maria Botta - sposata nel ’72 - nella gestione della piccola azienda agricola, nota per la produzione dei famosi Tumin del Mel, particolarmente apprezzati.



“Una bella persona, umile e onesta, che pur avendo vissuto la povertà e i sacrifici del dopoguerra – così lo ricorda Giovanni Damiano - non aveva rinnegato quei luoghi dove le sue radici erano profonde”.



In molti lo ricordano il venerdì mattina al mercato di Sampeyre con i prelibati “tomini” e il suo sorriso cordiale.



Antonio, oltre alla moglie Anna Maria, lascia il figlio Gian Piero, insieme alla moglie Monica, al nipote Mattia e alle sorelle Luisa e Lucia. I funerali si svolgono martedì mattina, 14 febbraio, alle 10,30 nella chiesa della borgata San Maurizio di Frassino.