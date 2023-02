Striscia la Notizia all'Alberghiero di Dronero per le ricette antispreco di Luca Galtieri

Vetrina d’eccezione per l’IIS Alberghiero “Donadio” di Dronero protagonista, sabato sera 11 febbraio, della rubrica “Ricette antispreco” di Luca Galtieri nella trasmissione di Canale5 Striscia la Notizia.

Galtieri, accolto dalla dirigente, Patrizia Venditti, e dal vicepreside, Roberto Olivero, ha cucinato con il prof. Fabrizio Viglietti e i ragazzi della IV C Cucina un Gratin di pane raffermo e acciughe integrali, un piatto antispreco con riciclo di bagna cauda in Val Maira, da secoli luogo d'origine di acciugai. Hanno partecipato alla trasmissione anche la prof.ssa Monica Monchiero con alcuni allievi della 3 G Accoglienza e la prof.ssa Eleonora Passadore con alcuni allievi della 2 C.

Alunni e professori si sono prestati alle telecamere, con simpatia e umorismo, per raccontare la nostra scuola e il nostro territorio, ricordando, come recita il motto della rubrica antispreco, che “in cucina non si butta via mai nulla”.