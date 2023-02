Bra, imbocca contromano la tangenziale e provoca incidente

E’ di una donna ferita in modo fortunatamente non grave il bilancio dell’incidente verificatosi intorno alle 8 di questa mattina, martedì 14 febbraio, sulla tangenziale di Bra.



A provocarlo un uomo che, alla guida della propria automobile, giunto nella zona di accesso all’arteria a Roreto di Cherasco, presso la sede della Tesi Square, ha imboccato la strada ad altro scorrimento percorrendone contromano lo svincolo di uscita.



La sua vettura è avanzata per alcune centinaia di metri in senso contrario, quando di fronte si è trovata l’auto guidata da un donna, diretta alla stessa rampa di uscita.



I due mezzi sono così andati a scontrarsi semifrontalmente. Ad avere la peggio la donna che, ferita in modo lieve, è stata trasportata al vicino ospedale di Verduno per accertamenti. Praticamente illeso l’altro conducente.



Sul posto sono intervenuti i sanitari del servizio regionale 118 e i Carabinieri della Compagnia di Bra per i rilievi del caso e la regolazione della viabilità.