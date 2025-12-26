Neve, altri alberi sulle carreggiate: a Valloriate e Roccavione

Continuano anche stasera gli interventi dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Cuneo impegnati nella rimozione di alberi caduti per il peso della neve su strade secondarie, che impediscono la regolare viabilità.



Dopo Pradeboni a Peveragno e Brignola a Roccavione, a più riprese nella giornata, Sommariva del Bosco e Crissolo stamattina, si aggiungono nuovi cedimenti e disagi.



La squadra di Busca sta raggiungendo Tetto Chiappue Sottano nel comune di Valloriate su segnalazione del residente impossibilitato a rientrare presso la propria abitazione. A Roccavione verso Roaschia e Grotte del Bandito, dopo l'abitato di frazione Brignola, altre piante hanno invaso la carreggiata richiedendo l'intervento della squadra di Cuneo che sta provvedendo allo loro rimozione.