Intossicazione da monossido al pranzo di Natale: sei persone in ospedale, uno è grave

Intervento dei vigili del fuoco di Dogliani, attorno alle 14.20 di oggi 25 dicembre, a Farigliano, in località Cornole, per un'intossicazione da monossido.

Durante il pranzo di Natale, uno dei commensali sarebbe svenuto, facendo scattare l'allarme e la chiamata al 112.

La persona è stata trasportata all'ospedale di Mondovì in gravi condizioni, così come gli altri cinque presenti, intossicati in modo più lieve.

In generale, i vigili del fuoco hanno fatto numerosi interventi per danni da pioggia e per alberi caduti sulla strada.