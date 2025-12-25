 / Cronaca

Cronaca | 25 dicembre 2025, 15:38

Intossicazione da monossido al pranzo di Natale: sei persone in ospedale, uno è grave

E' successo a Farigliano, in località Cornole

Intossicazione da monossido al pranzo di Natale: sei persone in ospedale, uno è grave

Intervento dei vigili del fuoco di Dogliani, attorno alle 14.20 di oggi 25 dicembre, a Farigliano, in località Cornole, per un'intossicazione da monossido. 

Durante il pranzo di Natale, uno dei commensali sarebbe svenuto, facendo scattare l'allarme e la chiamata al 112. 

La persona è stata trasportata all'ospedale di Mondovì in gravi condizioni, così come gli altri cinque presenti, intossicati in modo più lieve. 

In generale, i vigili del fuoco hanno fatto numerosi interventi per danni da pioggia e per alberi caduti sulla strada.

Barbara Simonelli

