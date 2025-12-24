Cuneo, furto e vandalismi alla palestra O2 nella notte

Furto e vandalismi alla palestra O2 di Cuneo, i cui locali si trovano sul lato destro nella struttura della piscina comunale in via Porta Mondovì.



I fatti nella notte dopo la mezzanotte, quando i malviventi si sono accaniti contro la porta di ingresso forzandola per poi proseguire con ulteriori atti vandalici all'interno, come svuotare gli estintori e danneggiare gli arredi, e concludere il colpo sottraendo dalla cassa circa 200 euro.



Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia di Stato per i rilievi e avviare le indagini. Oggi, infatti, la palestra è rimasta chiusa al pubblico in attesa di poter ripristinare gli ingenti danni subiti.