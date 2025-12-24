Il patrigno avrebbe abusato di lei mentre l’aiutava nei compiti: cinquantenne a processo

Ne aveva parlato con le sue insegnanti, di quei palpeggiamenti subiti dal compagno della madre, propostosi di aiutarla a fare i compiti.

Era il dicembre 2021 e la ragazza era appena adolescente quando le autorità iniziarono a indagare su quell’uomo, un 50enne residente nel Monregalese, cittadino italiano, ora a processo in tribunale a Cuneo con l’accusa di violenza sessuale.

La ragazza oggi è maggiorenne e vive per conto proprio. Ai tempi del fatto il suo quadro familiare era già abbastanza complicato, come spiegato da un’assistente sociale chiamata in aula a testimoniare: il padre, alcolista, era morto qualche anno prima, mentre la madre sarebbe poi decaduta dalla potestà genitoriale per la sua scelta di continuare a vivere con l’uomo che, stando alla denuncia della ragazza, aveva abusato della figlia.

Il nucleo familiare sarebbe stato affidato ai servizi sociali fin da prima del 2016. “C’erano una serie difficoltà relative al padre fino a che è rimasto in vita - ha spiegato la testimone - e una fragilità del nucleo nel rapporto con la madre”.

Dopo la denuncia la giovane era stata accolta in una comunità mentre successivamente venne affidata ad alcuni zii.

La sua testimonianza è stata acquisita in incidente probatorio, così come anche le relazioni di assistenti sociali e della neuropsichiatria infantile.

Il 21 aprile prossimo si ascolteranno altri testimoni e anche la versione dell’imputato.