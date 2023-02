Dronero: potati 300 alberi lungo Viale Sarrea

“Per una Dronero sempre più bella, dove bella significa naturalmente anche sicura.”



A Dronero, si sono conclusi ieri, mercoledì 15 febbraio, i lavori di potatura lungo Viale Sarrea. Durati circa una quindicina di giorni, hanno interessato un totale di 300 alberi, dei quali uno nei prossimi giorni dovrà essere abbattuto, in quanto secco e pericoloso per la pubblica sicurezza.



Ad occuparsi dei lavori è stata la “Officina del verde”, neonata rete di imprese locali avente al suo interno varie ditte di giardinaggio, tra le quali le droneresi “il Laboratorio” e “Luca Ferrione Giardini” e la buschese “B&B Giardini“.



L’intervento eseguito era stato concordato con l’amministrazione comunale, all’interno di un appalto pluriennale che prevedeva altresì la VTA (valutazione di stabilità delle piante), eseguita in estate 2022 al fine di catalogare, inventariare, numerare e controllare la salute di uno dei più bei viali monoessenza delle nostre vallate cuneesi.



Attenzione, accuratezza ma anche tutela del territorio. I lavori hanno avuto, per quanto possibile, un basso impatto ambientale: sono state infatti utilizzate attrezzature a batteria e la risultanza della cippatura dei rami è stata conferita all’azienda buschese A.EN.W, che si occupa di produzione di energia elettrica e teleriscaldamento.