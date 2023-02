In via Marconi a Borgo ha aperto “Terzetà”, ufficio di servizi alle famiglie specializzato in ricerca badanti e colf

Una nuova attività ha aperto i battenti in via Marconi a Borgo San Dalmazzo.

Si tratta di “Terzetà”, un ufficio di servizi alle famiglie, specializzato nella ricerca di badanti e colf. Il titolare è l'assistente sociale Luca Tagliavia, palermitano di 30 anni. Arrivato in Piemonte ai tempi dell'Università, si è laureato in Servizio Sociale a Torino nel 2017 e poi è arrivato a Borgo nel giugno 2021. Dopo aver fatto esperienze come assistente sociale nel Consorzio socio assistenziale del Cuneese tra i comuni della Valle Stura, Cervasca e Bernezzo, ha finalmente deciso di mettersi in proprio: “La mia ambizione è sempre stata quella di aprire qualcosa di mio. Non a caso mi sono laureato con una tesi sulla libera professione dell'assistente sociale. Una figura particolare che in Italia è ancora poco nota. Siamo solo il 2% su 65 mila”.

Al suo fianco un volto noto per i borgarini: l'ex vice sindaco Beppe Bernardi, 74 anni. Bernardi è collaboratore volontario e presidente della sezione locale di Ddomia (Datori di Lavoro Domestico Italiani Associati), l'associazione di categoria a cui l'ufficio si appoggia per la gestione delle pratiche.

“Se non fosse stato per Beppe, non avrei mai fatto questo passo – racconta Luca Tagliavia -. È il mio mentore e mi ha spronato”.

Beppe Bernardi, oltre alla lunga carriera politica in consiglio comunale iniziata negli anni '70, ha grandi esperienze in campo socio sanitario: è stato dirigente amministrativo all'ASL negli anni in cui si gestiva anche la parte sociale, poi presidente del Consorzio Sociale Alpi Marittime, nonché amministratore del Consorzio Cuneese: “Conosco bene le normative, si tratta di un impegno nelle mie corde. Inoltre ci poniamo nei confronti del Comune e dei Consorzi in termini di collaborazione”.

“Chi è interessato a fare il lavoro di badante e colf lascia i suoi dati e la sua disponibilità – spiega Luca Tagliavia -: ne abbiamo già una quindicina. Il nostro lavoro è quello di metterle in contatto con le famiglie, in base alle esigenze”.

Nel settore badanti e colf, Terzetà si occupa quindi di ricerca e selezione, pratiche di assunzione, contributi INPS, T.F.R., buste paga, fine rapporto, formazione e supervisione.

Terzetà inoltre fornisce anche servizi di patronato (invalidità civile, accompagnamento, successioni, reversibilità, assegno unico, permessi di soggiorno, maternità, bonus), consulenza personalizzata, supporto per il disbrigo di pratiche burocratiche e fiscali (modello 730, ISEE).

L'ufficio è aperto nei seguenti orari: lunedì (15-18:30), martedì (15-18:30), mercoledì (15-18:30), giovedì (9-12:30 / 15-18:30), venerdì (15-18:30) e sabato (9-12:30).

Per maggiori informazioni

Dott Luca Tagliavia

telefono: 351-5535870

mail terzeta.servizi@gmail.com

via Guglielmo Marconi 22/A – Borgo San Dalmazzo