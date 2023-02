A Limone grande festa di Carnevale con musica, artisti di strada e folklore

I festeggiamenti del Carnevale di Limone Piemonte culmineranno martedì 21 febbraio con il grande ritorno del Carnevale storico di Limone rivisitato in chiave moderna, con le maschere tradizionali che sfileranno nel centro storico insieme ai bambini e ad artisti di strada tra danze folkloristiche, musica e animazione.

La rievocazione storica reinterpretata segue l’appuntamento di sabato 18 febbraio con il “Carnevale dei piccoli”, dedicato a bambini e famiglie con laboratori creativi, face painting, animazione e sfilata per le vie del centro storico.

La festa del martedì grasso limonese avrà inizio alle 17 in Piazza San Sebastiano, dove il pubblico potrà attendere l’arrivo a suon di musica del corteo guidato da lu Curel, il caporione della festa vestito con eleganza, per poi unirsi ai figuranti lungo l’itinerario di dieci tappe tra le vie del centro storico.

Lungo il percorso verranno mostrati i momenti più significativi del Carnevale storico e ad ogni fermata verrà presentata una maschera della tradizione, con l’accompagnamento di balli folkloristici e giocolieri. Ci saranno l’Arlecchino, con il suo costume variopinto e la maschera nera, lu Terch e la Terca, i due turchi agghindati con sfarzosi abiti orientaleggianti, lu Zardinier e la Zardiniera, i due giardinieri, lu Medi, il medico, lu Lazard, il giustiziere incaricato di uccidere il carnevale, lu Vecc e la Vegia, il vecchio e la vecchia, e l‘immancabile Zandumeni Carluvor.

L’ultima tappa sarà ospitata in Piazza del Municipio, dove si terrà la cerimonia finale con la lettura da parte del Notaio del buffo testamento (in limonese e in italiano) del Zandumeni condannato a morte e con l’esecuzione capitale del fantoccio da parte del Lazard. A seguire, i balli in costume del gruppo folkloristico.

La manifestazione, patrocinata dal Comune di Limone Piemonte, è organizzata da Crazy Emotions Agency, con il coordinamento e la regia dell’Associazione Lestranestorie guidata da Silvana Scotto e con il coinvolgimento dei limonesi che hanno attivamente collaborato alla realizzazione dell’evento.

Info: Ufficio Turistico di Limone: 0171 925281 - www.limoneturismo.it