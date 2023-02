Si cerca un aiuto cuoco/a al Ristorante Bries Relais Alpino di Marmora

Il Ristorante Brieis Relais Alpino, situato nella splendida località di Marmora in provincia di Cuneo, specializzato in una cucina tradizionale piemontese rivisitata è alla ricerca di un aiuto cuoco/a per ampliare il proprio team.

Il candidato ideale sarà in grado di supportare il nostro chef nella preparazione dei piatti, nell'organizzazione della cucina. Sarà in grado di lavorare in equipe, collaborando con i colleghi per garantire un'esperienza culinaria indimenticabile ai nostri ospiti.

Cerchiamo una persona appassionata di cucina, che sappia lavorare con precisione e dedizione, e che sia in grado di mantenere un alto livello di efficienza anche durante i momenti di maggiore attività.

Offriamo vitto e alloggio in loco per garantire il massimo comfort ai nostri dipendenti.

Se sei alla ricerca di una nuova sfida in un ambiente stimolante e sei pronto/a a mettere le tue abilità al servizio della nostra squadra, invia la tua candidatura tramite email. info@brieis.it

Saremo lieti di valutare la tua esperienza e le tue competenze.

https://www.brieis.it Borgata Superiore, 8, 12020 Marmora CN info@brieis.it