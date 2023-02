Garessio, entro il 2025 il nuovo ponte Odasso

Il nuovo ponte Odasso di Garessio sarà pronto entro il 2025. È stato presentato ieri sera, venerdì 17 febbraio in municipio, il progetto di fattibilità tecnico economico della nuova struttura che andrà a sostituire lo storico ponte abbattuto per ragioni di sicurezza, in seguito all’alluvione del 2020.

Il progetto, presentato alla presenza del sindaco Ferruccio Fazio, del designer Giorgetto Giugiaro con i team della “Giugiaro architettura” e della “Tecse engineering”, rispetta le caratteristiche del concept presentato nel 2021 (leggi qui).

Già stilato il crono programma che prevede la conclusione dei lavori e il collaudo dell’infrastruttura entro il 2025.

“Un progetto bello - commenta il sindaco di Garessio, Ferruccio Fazio - che sta andando avanti a ritmo serrato e che rispetta il concept che era stato pensato da Giorgetto Giugiaro in accordo con il comune.”

La struttura sarà un ponte a campata unica sorretto da un ampio scenografico arco in legno lamellare con i colori scelti dalle scuole del paese. Come avevo anticipato Giugiaro nel 2021 l’idea sarà quella di una struttura leggera pedonale che possa essere anche un’occasione di aggregazione.

Circa 2,7 milioni di euro il costo dell’opera, finanziata con i fondi del PNRR richiesti dalla Regione Piemonte.

Verso la metà di aprile di quest’anno si avrà il progetto definitivo e a maggio l’esecutivo. A questo punto si potrà procedere con la pubblicazione del bando di gara e l’affidamento dei lavori.

Nessuna novità invece per quanto riguarda il ponte che dovrebbe sostituire quello sull’ex provinciale 582 del colle di San Bernardo, oggi competenza Anas.

La struttura del ponte, in prossimità dello stabilimento Huvepharma, era stato abbattuto a febbraio del 2021 sempre per ragioni di sicurezza.

“Nonostante i solleciti a oggi non abbiamo novità - spiega il primo cittadino - Circa due mesi ho avuto un confronto con il presidente della Provincia di Cuneo che aveva mostrato interessamento, ma ad oggi nulla è cambiato”.

Un problema non da poco perché la mancanza del ponte della “ex “Lepetit” costringe camion e tir a deviare, aumentando notevolmente il traffico pesante in centro paese.