Encomi per i volontari di Protezione Civile, il sindaco Robaldo: "Profonda gratitudine al gruppo monregalese"

Si è svolta ieri sera a Fossano la "Giornata del ringraziamento al Volontariato di Protezione Civile".

Una festa per dire grazie a tutti i volontari, amministrazioni e enti che hanno "combattuto" durante la pandemia, cui hanno partecipato i rappresentanti di tutti i gruppi provinciali di Protezione Civile, i sindaci della Provincia di Cuneo e l’assessore Regionale Luigi Genesio Icardi.

"Ho partecipato, ieri, alla cerimonia organizzata dal Coordinamento Provinciale di Protezione Civile per ringraziare le Volontarie ed i Volontari che si sono impegnati durante la pandemia." - dichiara il sindaco di Mondovì e presidente della Provincia di Cuneo, Luca Robaldo - "Ma il ringraziamento va per ogni occasione in cui la grande macchina della Protezione Civile di Mondovì si mette in moto, con impegno, dedizione e sacrificando il proprio tempo libero. A nome della nostra Comunità ho espresso a loro, oltre alla gratitudine, l'orgoglio e la sicurezza che ci danno le loro divise".

Nella foto di copertina il sindaco Luca Robaldo con i monregalesi Davide Mazzucco, Massimo Ravera, Contini, Camperi, la Comandante Polizia Locale Domenica Chionetti, il vicepresidente del Consiglio Regionale Franco Graglia, il Consigliere Fondazione CRC Massimo Gula ed il vice sindaco di Fossano Giacomo Pellegrino.