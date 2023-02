L'assessore alla Sanità del Piemonte Luigi Icardi entra nel Cda dell'Istituto Superiore della Sanità

Si è insediato venerdì 17 febbraio, con la sua prima riunione alla presenza del ministro della Salute Orazio Schillaci, il nuovo Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Superiore di Sanità.

Per la prima volta è presente anche un rappresentante eletto dai ricercatori dell’Istituto, come previsto dal nuovo Statuto.

Questa la composizione del nuovo Cda, la cui nomina ha la durata di quattro anni.

- Silvio Brusaferro, presidente dell’Iss (presidente)

- Luigi Genesio Icardi, assessore alla Sanità del Piemonte, designato dalla Conferenza Unificata

- Claudio Borghi, Direttore di Unità Operativa di Medicina Interna Cardiovascolare dell’Aou Policlinico S. Orsola-Malpighi di Bologna,professore ordinario di Medicina Interna dell’università di Bologna, designato dal ministro dell’Università e della Ricerca

- Francesca Cirulli, dirigente di ricerca dell’Iss,in rappresentanza dei ricercatori

- Giovanni Zotta,già direttore generale della ricerca per il ministero della Salute, esperto designato dal ministro della Salute.

Per l’ex sindaco di Santo Stefano Belbo, che dal 2019 guida la Sanità in Piemonte, si tratta indubbiamente di un prestigioso riconoscimento che premia la sua attività svolta in anni difficili segnati dalla pandemia.

Durante la prima seduta il Cda ha nominato vicepresidente il consigliere Giovanni Zotta.