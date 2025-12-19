 / Sanità

Sanità | 19 dicembre 2025, 16:51

Tre medici della Geriatria dell'ospedale di Cuneo al congresso "Liberi e Longevi"

È il 70° Congresso Nazionale della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria-SIGG

Tre medici della Geriatria dell'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo stanno partecipando al 70° Congresso Nazionale della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria-SIGG, la più grande, a livello italiano, del settore. Il congresso, intitolato "Liberi e Longevi", è in corso fino a domani (20 dicembre) a Napoli

Tra i relatori Vittoria Tibaldi, primaria della Geriatria di Cuneo e membro del Consiglio Direttivo Nazionale, Marco Marabotto che è anche presidente della sezione Piemonte e Valle d'Aosta che modererà una sessione dedicata alla salute dell'osso e Paola Cena, geriatra cuneese e segretaria della sezione regionale che presenterà un poster realizzato dal gruppo di lavoro dell' Ospedale S. Croce e Carle.

cs

