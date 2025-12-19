Gli “Amici dell’Ospedale di Savigliano” donano all’Oculistica un refrattometro

L’associazione “Amici dell’Ospedale di Savigliano” ha donato alla struttura di Oculistica diretta da Marco Leto un refrattometro del valore di oltre 20 mila euro, apparecchiatura indicata per la diagnosi delle anomalie della rifrazione (miopia, ipermetropia, astigmatismo), sulla quale il paziente appoggia la fronte e il mento e per ciascun occhio vengono effettuate tre misurazioni successive.

“La novità per noi molto importante – spiega il dottor Leto – è che lo strumento misura il difetto visivo e permette di misurare la pressione senza mettere le gocce e ciò rappresenta una enorme velocizzazione dell’esame. Riusciamo a eseguirne anche 50 in un giorno in reparto.”

Lo scorso anno l’Oculistica ricevette già in donazione dal sodalizio saviglianese un refrattometro pediatrico che consente al reparto, con l’impiego delle ortottiste, di eseguire lo screening visivo sui bambini della scuola dell’infanzia (lo scorso anno scolastico ne sono stati esaminati 1600, con un rinvio al secondo livello di 150) per individuare precocemente casi di ambliopia.

Alla consegna della nuova apparecchiatura, oggi erano presenti il presidente degli ”Amici” Valerio Maccagno con alcuni componenti del direttivo; per l’Asl CN1 il direttore generale Giuseppe Guerra e sanitario Monica Rebora.