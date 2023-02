Da Vernante al Bahrain: Prismabanda si esibirà al Gran Premio di Formula 1

Grande evento per la Prismabanda: dall' 1 al 6 marzo sarà in Bahrain ad esibirsi per il gran premio di Formula 1.

Il gruppo, che fa parte dell' associazione acli Prismadanza di Vernante, sarà protagonista dell'intrattenimento giornaliero nel famoso circuto del golfo Persico, distinguendosi per le originali performances che uniscono musica dal vivo, coreografie, teatro e per questo contattato dall'agenzia romana Intenational Show Parade.

"Una bella soddisfazione ed emozione" - racconta la presidente Rossella Roggia- "che premia anni di lavoro e passione. La nostra attività unisce il suonare al danzare e interpretare, che richiede molta preparazione. Torneremo sicuramente arricchiti dall'esperienza."

Negli ultimi anni la Prismabanda è stata scelta per una residenza artistica con il regista Lorenzo Baronchelli fortemente voluta da Fabrizio Gavosto per Mirabilia Festival Europeo.

In scena dunque Paolo Brizio che è anche autore e arrangiatore dei brani, Gaia Martini e Rossella Roggia che creano le coreografie, insieme a Margherita Luchese (sax), Lorenzo Armando (percussioni), Claudio Risso (fisarmonica), Carlo Ambrogio (tromba), Marco Goletto (chitarra elettrica), Sara Cesano e Erica Berardo (violini).