Coppia di escursionisti si smarrisce in alta Valle Gesso: recuperati in tarda serata illesi

Nella serata di ieri (domenica 19 febbraio) i tecnici del soccorso alpino della squadra di Cuneo sono intervenuti per recuperare una coppia di escursionisti cuneesi nel territorio del Comune di Valdieri che durante un' escursione sul Monte Piastra hanno smarrito il sentiero.

I tecnici del soccorso alpino, per raggiungere il luogo dell'accaduto, hanno dovuto chiedere l'intervento del Sindaco di Valdieri, Guido Giordana, per organizzare lo sgombero neve della strada della Madonna del Colletto attrevareso l'utilizzo di un mezzo apposito, in modo di agevolare così l 'avvicinamento delle squadre che nel frattempo erano partite a piedi con 2 infermieri.

Una volta localizzati gli escursionisti, i soccorritori li hanno riaccompagnati a valle fortunatamente illesi