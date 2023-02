Crissolo: al Pian della Regina la prima Festa del Sole

La Conca di Pian della Regina "vive" 40 giorni d'inverno completamente avvolta dall'ombra. Un grande vantaggio per la gestione del piccolo impianto sciistico in periodi di scarso innevamento, ma anche una mancanza. Per questo quando i primi raggi, da febbraio, cominciano a filtrare tra le cime e lambire le piste e il rifugio, è per tutti un momento significativo: il sole porta con sé gioia, allegria, calore.

È il risveglio della natura. Per celebrare questa sentita fase di transizione della stagione, la Monviso Ski ha deciso di organizzare, per 𝗱𝗼𝗺𝗲𝗻𝗶𝗰𝗮 𝟮𝟲 𝗳𝗲𝗯𝗯𝗿𝗮𝗶𝗼, la prima edizione della 𝗙𝗲𝘀𝘁𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗦𝗼𝗹𝗲, una giornata di giochi, musica e attività per bambini e famiglie sulla neve dell'alta valle Po.

A coordinare l'intensa giornata di intrattenimenti sarà il team "𝗭𝗲𝗻𝘇𝗲𝗿𝗼", guidato da 𝗔𝗻𝗱𝗿𝗲𝗮 𝗖𝗮𝗽𝗼𝗻𝗻𝗲𝘁𝘁𝗼, reduci dal successo straordinario raccolto nell'ultimo weekend a Limone Piemonte e Savigliano per due partecipatissime feste di Carnevale "formato-famiglia".

IL PROGRAMMA

Domenica 26, con la collaborazione di Serena Scaffardi e Marta Dedo, si parte direttamente in pista alle 10,30 per la 𝗴𝗮𝗿𝗮 𝗱𝗶 𝗯𝗼𝗯 per bimbi, ragazzi e genitori (con sfide e premi differenziati per età). Mezzi in prestito in loco, così da permettere a tutti di partecipare alla mattinata. Dopo le premiazioni, 𝗽𝗿𝗮𝗻𝘇𝗼 𝗺𝘂𝘀𝗶𝗰𝗮𝗹𝗲 𝗶𝗻 𝘁𝗲𝗿𝗿𝗮𝘇𝘇𝗮 e, dalle 13,30, 𝗹𝗮𝗯𝗼𝗿𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶 𝗰𝗿𝗲𝗮𝘁𝗶𝘃𝗶 per i più piccoli sul tema del sole. E nel dehors per tutti cominciano i coinvolgenti 𝗾𝘂𝗶𝘇 𝗺𝘂𝘀𝗶𝗰𝗮𝗹𝗶 senza età, un "marchio di fabbrica" del team Zenzero. E, all'ora di merenda, 𝗴𝗿𝗮𝗻 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗹𝗲 𝘁𝘂𝘁𝘁𝗼 𝗱𝗮 𝗯𝗮𝗹𝗹𝗮𝗿𝗲. Ogni attività è ad iscrizione gratuita. Rifugio, tapis-roulant e showroom di Essenza Monviso aperti per tutta la giornata.