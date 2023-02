Fossano, un corso di dama tra le nuove proposte dalla Banca del Tempo

Forte di un 2022 molto soddisfacente in termini di attività, la Banca del Tempo di Fossano invita tutti - previa iscrizione all'associazione - a tre nuovi corsi: un corso di cucina per la realizzazione della treccia salata, un corso di self make up e un corso tecnico-pratico di dama.



Quest'ultimo è organizzato insieme al Circolo Dama Fossano, in collaborazione con la Federdama Piemonte. Un modo per addentrarsi nelle strategie di un gioco secolare, ma anche una attività utile per sviluppare a qualsiasi età il ragionamento logico deduttivo.

Si tratta di sei lunedì sera, con torneo finale a premi. Le lezioni verranno tenute da Max Giaccardo, esperto istruttore federale, presso l'Hotel Dama di Fossano, che mette a disposizione i suoi locali.





LA BANCA DEL TEMPO: I NUMERI

La Banca del Tempo di Fossano ha chiuso il 2022 con un bilancio più che positivo: 169 soci, 1.031 scambi totali, venti corsi di varia natura offerti agli affilaiti.



La felice situazione dipende dal fatto che in zona non sono presenti realtà analoghe, ma soprattutto dal grande impegno che il direttivo ha messo per proporre, organizzare, coordinare e mettere insieme.



Ha fatto inoltre il proprio esordio la formula "gita", che ha visto un gruppo di soci in visita a Torino, E ha avuto un successo importante l'organizzazione della Giornata del Baratto.



Una Banca sui generis, che ha come moneta di scambio il tempo, un bene sempre più raro, scambi preziosi per chi dona ma fondamentali, a volte, per chi riceve.



Il tempo donato si coniuga in moltissime maniere: una commissione come una trasmissione di competenze, la preparazione di una ricetta come il rammendo di un pantalone scucito..e chi più ne ha più ne metta.



Ogni socio ha il suo estratto conto del tempo che viene periodicamente aggiornato; più si è più è possibile soddisfare la necessità specifica, senza il passaggio di mano di un solo centesimo. Una concretizzazione del pensiero del grande Pepe Mujica, già senatore e presidente dell'Uruguay, secondo cui "il tempo è il bene più prezioso".



L'iscrizione ha un costo annuale di 10 euro, esclusivamente per le piccole spese di gestione, compresa la copertura assicurativa dei soci. Tutte le informazioni su: bdt.fossano@gmail.com.