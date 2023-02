Nuova presidenza Acsr: Manassero cerca la condivisione, Robbione non commenta

“Ho appreso con dispiacere la notizia delle dimissioni di Agostino Forneris da presidente dell’Acsr. Rispetto e accolgo le ragioni che lo hanno spinto a questa decisione e che, come mi ha spiegato in un colloquio lo stesso Forneris, non hanno a che vedere con i dibattiti e le decisioni in corso. La sua competenza esperita in questi mesi resta preziosa”.

È il commento a caldo della sindaca di Cuneo Patrizia Manassero sulle dimissioni del presidente borgarino.

Continua Manassero: “Come è ben noto ormai, l’assemblea dei sindaci del CEC ha scelto di accogliere il finanziamento ottenuto dal progetto, considerandola una possibilità concreta e reale di rendere risorsa i rifiuti e alla luce del fatto che le perplessità di carattere ambientale sono state sciolte.

Decisioni impegnative e delicate come quella in questione richiedono un confronto che spesso non è semplice. Il mio sforzo è stato nei giorni scorsi di pormi in modo dialogico e al contempo determinato nella ricerca della maggiore condivisione possibile.

Consapevole della diversità di vedute, ho proposto la creazione di un tavolo tecnico per affrontate le questioni emerse in queste settimane nelle diverse sedi - soprattutto rispetto ai temi della sostenibilità economica del progetto - e a cui non può rispondere solo la politica, ma necessita della competenza degli esperti.

Il mio impegno nelle prossime settimane sarà quello di trovare condivisione a partire dalla scelta sulla nuova presidenza Acsr, e nuovi spazi di confronto, affinché, mentre si percorreranno le tappe procedurali previste dall’accoglimento del finanziamento, si arrivi alla definizione di un progetto che sappia essere condiviso e sostenuto nel contesto dell’Acsr-CEC e che sarà importante per tutto il territorio provinciale”.

Chi sarà dunque il nuovo presidente Acsr? Voci indiscrete vedrebbero l'ex assessore di Cuneo Davide Dalmasso già pronto a scattare per la guida del Cda.

Dopo la scelta del biodigestore, è verosimile che il nuovo presidente debba sostenere il progetto. E Dalmasso lo appoggia. Era stato lui stesso a presentare il progetto in commissione consiliare nel 2018.

Eppure Forneris dovrebbe essere sostituito da un consigliere nominato da Borgo. Così come è sempre stata tradizione che il consigliere borgarino ricopra anche la carica di presidente.

"Cuneo non può mica fare l'asso piglia tutto", ha commentato la sindaca di Roccavione Germana Avena.

La sindaca di Borgo Roberta Robbione, ufficialmente schierata per il no al biodigestore, sulla questione presidenza Acsr non intende al momento rilasciare dichiarazioni.