Il Carnevale di Borgo San Dalmazzo prosegue oggi, martedì 21 febbraio, alle ore 14.30 in piazza della Meridiana con la festa in maschera per i bambini con musica, spettacolo e intrattenimento a cura di “Fuma che ‘nduma”, baby dance e trucca bimbi, distribuzione della merenda.

Le iniziative sono organizzate dalle parrocchie e dal Comune con il contributo di Avis, Aib, Croce Rossa, Associazione Santuario di Monserrato, Gruppo Amici Borgo Nuovo.