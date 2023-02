Due escursionisti in difficoltà sui monti dell'Alta Val Maira: raggiunti e soccorsi al Bivacco Bonfante

In corso dalle 9.30 di questa mattina (mercoledì 22 febbraio), si stanno concludendo in questi minuti con la discesa a valle dei due escursionisti le operazioni di soccorso prestate a una coppia di giovani trovatisi in difficoltà durante un’uscita sulle montagne della Valle Maira.

Nella serata di ieri due avevano trovato riparo al Bivacco Elio Bonfante alle Camoscere, ai piedi della Rocca Gialéo, presso la cresta del Chersogno, nel territorio di Prazzo. In mattinata hanno preferito non proseguire l'itinerario, vista la scarsa visibilità.

Nell’impossibilità di arrivare ai 2.600 metri del bivacco con l’elicottero, date le avverse condizioni del tempo, i due sono stati raggiunti da squadre dei Vigili del Fuoco provenienti dal Comando provinciale di Cuneo, dei tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese (squadra di Dronero), e della Guardia di Finanza.