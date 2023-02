Saluzzo, al via “Sovversive”: tre spettacoli, una mostra e due laboratori nella rassegna "al femminile"

Maternità, menopausa, sessualità e aspettative per ruoli che la società propone e che non sempre rispondono ai desideri di ciascuna. Temi, problemi prettamente femminili che verranno approcciati e declinati fuori dalla schema, in modo "sovversivo", ma con serietà e leggerezza.

Una rassegna "Sovversive" appunto, al suo debutto a Saluzzo, l’8 marzo, Festa della donna.

Tre spettacoli teatrali dagli spunti acuti e ironici, una mostra, 2 laboratori, diventeranno poi argomento per un confronto aperto con professionisti (da psicologi a nutrizionisti), in una altalena di appuntamenti lunga 2 mesi, da marzo a maggio.

Perché i temi in questa rassegna si toccano mescolando con ironia il linguaggio artistico e teatrale, con quello psicologico e medico scientifico. Spiega l’ideatrice e organizzatrice del format AnnaChiara Busso (Acb Eventi) che da alcuni anni si occupa di iniziative culturali nel territorio.

Rassegna aperta a tutti, ad ingresso libero, perché sostenuta finanziariamente da un gruppo di imprenditrici saluzzesi, “una vera cordata” di donne che investono in questo progetto di cultura e di consapevolezza femminile".

Eccole le “Sovversive”: Valentina Bonetto ( anestesista, agopunturista ),Luisa Frandino ( imprenditrice del Gruppo Sedamyl), Barbara Girello ( farmacista) , Maria Carola Gullino (Gruppo Gullino Fruit), Laura Mancardo ( farmacista), Federica Pescarmona ( dentista), Marta Rubiolo ( Habimat Manta).

“Donne che danno valore alle donne. Che credono ci sia bisogno di rompere gli schemi, crede che ci dobbiamo amare e che dovremmo essere indulgenti gentili e generose tra noi – sottolinea l’ideatrice - Ho apprezzato molto la volontà delle professioniste ed imprenditrici di comparire in veste di donna più che nel ruolo ricoperto a livello aziendale, Evidenziano la volontà di essere donne attive al servizio della cultura cittadina e del miglioramento del benessere sociale della comunità".

Il Comune di Saluzzo con la Consulta Pari Opportunità appoggia l’iniziativa e ne ha dato il patrocinio.

L’idea è nata al tempo dell’ organizzazione della rassegna di teatro “ Famiglie in villa a Villa Radicati “ e di Bottega teatrale al Monastero della Stella di Saluzzo che legava il palcoscenico all’artigianato locale.

"Ci sono argomenti come sessualità o menopausa di cui non si parla volentieri, neppure da parte delle donne. Il toccarli in maniera ironica serve ad uscire dal tabù e farli entrare nel lessico quotidiano, per sentirsi meno sole, ma anche per migliorare la comprensione reciproca con gli uomini. E, questo può valere anche dal punto di vista maschile. Una direzione verso la quale mi auguro il progetto continui".

La rassegna Sovversive

Si parte l’8 marzo al Teatro Magda Olivero con lo spettacolo Eva diario di una costola di e con Rita Pelusio. Attrice milanese comica presente nei teatri nazionali da anni propone uno spettacolo di prosa in cui, intervallando il diario segreto scritto dalla prima donna della storia, 7 stereotipi di donna passando dalla donna in carriera, alla prostituta, alla suora.Quanto ogni donna ha scelto la propria vita e quanto il morso del frutto proibito ha condizionato la nostra realizzazione?

Prenotazioni su wapp al numero 351/9038507

Il 28 aprile, venerdì sera, all’antico palazzo Comunale, una serata dedicata alla sessualità con lo spettacolo “Le donne baciano meglio” di e con Barbara Moselli. A seguire l’ intervento della dottoressa Bodino (sessuologa e creatrice del centro Mirya Spettacolo comico autobiografico in cui la protagonista, attrice genovese cresciuta con il Teatro della Tosse, ci porta a spasso con sè nel suo percorso di autodeterminazione. Solo a 34 anni Barbara capisce di essere lesbica…dovrà accettarlo e farlo accettare.

Il 7 maggio a Villa Radicati alle 16,30 incontro dedicato alla menopausa con lo spettacolo “Dosaggio ormonale” di e con Giuditta Cambieri (Roma). A seguire intervento Bruna Dalmasso (naturopata erborista presso il centro Erbamica) Spettacolo musical-teatrale, drammaticamente comico ad alto tasso di progesterone. Travolta da una tempesta ormonale, Giuditta si ritrova a navigare in un mare di “sudarelle” tra verità più o meno scomode venute a galla durante quella perturbazione. Pezzi di cuore tagliuzzato, ricordi di speranze naufragate, parole che era meglio non sentire e altre che sarebbe stato meglio dire, immagini uscite da scene di vita vissuta e di vita sopravvissuta.

La Mostra

Nel calendario della rassegna mostra "In collettivo" a Villa Radicati di Cristina Pedratscher (fotografa) e Francesca Lovera (pittrice) con Vernissage il 15 aprile e Finissage il 14 maggio.

I due laboratori

Laboratorio su maternità, gestione del tempo e sensi di colpa tenuto dalla Dott.ssa Stefania Mondino presso la palestra Balance Arte in Movimento nelle serate dei Martedì 14/21/28 Marzo e 4 Aprile dalle 20 alle 22

Laboratorio MENOPAUSA 3.0, tenuto dalla Dott.ssa Isabella Bodino presso la sala dell’Antico Palazzo Comunale Sabato 13 Maggio dalle 17 alle 19.

