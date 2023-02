Il Comune di Borgo virtuoso sui pagamenti: fatture saldate in 19 giorni di media

Buone notizie per i cittadini del Comune di Borgo San Dalmazzo: anche quest’anno, per il terzo anno consecutivo, l’esercizio finanziario dell’anno appena concluso si chiude senza debiti scaduti e non ancora pagati.

Una garanzia per i creditori dell’ente che vedono saldate le loro fatture con largo anticipo rispetto alla scadenza ordinaria prevista dalla legge in trenta giorni. I movimenti finanziari dei Comuni sono infatti rilevati in tempo reale dalla Ragioneria Generale dello Stato che ha rilevato al 31 dicembre per il Comune di Borgo San Dalmazzo uno “stock del debito” scaduto e non pagato pari a zero e un tempo medio di pagamento di diciannove giorni, come conferma l’indicatore di tempestività dei pagamenti.

“Un vantaggio non solo per gli operatori economici – fanno rilevare la Sindaca Roberta Robbione e la vicesindaca Clelia Imberti - che prestano servizi e forniture ma anche per i cittadini: lo status di buon pagatore ci ha permesso di liberare le risorse prudenzialmente accantonate nel bilancio 2023 nel Fondo garanzia debiti commerciali, destinandole integralmente all’erogazione dei servizi per l’anno in corso. Merito di un attento e puntuale monitoraggio e di una gestione efficiente del processo organizzativo connesso ai pagamenti, che hanno reso possibile realizzare uno degli obiettivi strategici dell’amministrazione”.