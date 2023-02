Mondovì, in consiglio comunale presentate le opere in programma fino al 2025

Si è aperto con un minuto di silenzio la seduta del consiglio comunale di Mondovì di oggi, venerdì 24 febbraio, in memoria delle vittime causate da un anno di guerra in Ucraina.

Tra le comunicazioni previste dall'ordine del giorno, il sindaco, Luca Robaldo ha presentanto le deleghe per lavorare "in collaborazione" con il primo cittadino, assegnate ad alcuni consiglieri come segue: personale e cultura ad Elio Tomatis, ricognizione interventi sul territorio comunale, lavori pubblici e illuminazione stradale, politiche sociali a Cecilia Rizzola, attività produttive, università e comunità energetiche a Laura Barello, politiche giovanili ed istruzione a Marco Bellocchio, frazioni e progettualità PNRR per Enrico Priale, sanità e territorio area sud est a Maurizio Ippoliti.

Un momento è stato poi dedicato al ritorno del Politecnico in Città e agli ottimi risultati ottenuti come quelli del master "Manufacturing 4.0” (leggi qui) .

Il sindaco, riguardo alle sue deleghe, ha poi presentanto un progetto dedicato alle frazioni che prevederebbe, in collaborazione con l'Asl e con la Croce Rossa, di fornire direttamente in loco (ancora da individuare le frazioni), in locali di proprtietà comunale assistenza personale, medico e psicologica in particolare per gli anziani.

"Stiamo continuando in questo senso" - ha detto Robaldo - "perché conosciamo anche le difficoltà per accedere al nostro sportello per migliorare l'accesso alla casa comunale. Proprio in questi giorni, in ottica di trasparenza, sul sito del Comune è stata attivata una sezione per poter consultare i fondi PNRR destinati alla Città e relative destinazioni di intevento (leggi qui) ."

Il primo cittadino ha poi presentato in dettaglio i dati riguardanti gli accessi ai servizi digitali messi a disposizione del Comune (certificati anagrafici, certificati online senza tasse di segreteria, etc.) che dimostrano una buona risposta da parte dell'utenza.

18,6 MILIONI IN OPERE PUBBLICHE NEL 2023

In merito è intervenuto il vice sindaco e assessore Gabriele Campora che ha fatto il punto sui lavori già iniziati e in corso di svolgimento che non rientrano nel DUP 2023/2025 (Scaricatore dell'Altipiano, Mondovì Sotterranea, gli interventi nell'ex Chiesa di Santo Stefano, la messa in sicurezza della Collina di Piazza).

"Il DUP che presentiamo è in continuità con quanto iniziato dall'amministrazione di Paolo Adriano." - ha detto Campora - "I lavori riguarderanno in generale riqualificazione, sicurezza e in particolare interventi per prevenire il rischio idrogeologico-idraulico. Oltre 900 mila euro la cifra per gli interventi previsti che includono la realizzazione del secondo piano di "Liber" al polo delle ex Orfane, la realizzazione del progetto dell'architetto Andreas Kipar per il giardino segreto, la chiusura della struttura dell'Ala Mercatale di piazza Ellero, la riqualificazione dell'atrio dell'ex Tribunale, l'intervento di messa in sicurezza per le acque dell'Ellero dietro al plesso dell'Anna Frank, ma anche la realizzazione di nuove mese per il Borgo Aragno e Sant'Anna."

Non ultimo il progetto di riorganizzazione del trasporto pubblico locale. "Nel 2023 18,6 milioni di euro di investimento - ha concluso il vice sindaco - in opere pubbliche a Mondovì. Cifra enorme che comporta responsabilità e lavoro. Tanto lavoro ci aspetta".

NO TAX AREA

A seguire è intervenuto per le sue aree di competenza l'assessore Alberto Rabbia che, dopo aver ricordato gli ottimi risultati ottenuti dal Comune di Mondovì, indicato dal la Ragioneria Generale dello Stato come 'comune virtuoso' in termini di pagamenti (leggi qui).

"Il bilancio del nostro Comune pareggerà a circa 40 milioni di euro - ha dichiarato Rabbai - siamo una realtà virtuosa e questo ci permette alcune iniziative innovative, quali l'istituzione di una 'no tax area' per i nuovi insediamenti produttivi. Ci stiamo lavorando".

NUOVO TEATRO A MONDOVI'

La parola sul DUP è poi passata all'assessore Francesca Botto che ha ricordato la riapertura del teatro comunale Baretti" per giugno, quando dovrebbero concludersi i lavori di ristrutturazione.

"Mondovì è una città che non ti aspetti, così ho letto sul un blog, invece la nostra Città deve essere un luogo che non si scopre per caso ma in cui le persone scelgono di voler andare. E merita due stagioni teatriali, una estiva e una invernale. Servirà poi fare rete e mettere in comunicazione i diversi progetti, penso a Infinitum e quello che sarà il percorso di Mondovì Sotterranea. Stiamo lavorando per realizzare un nuovo Teatro, la città lo merita grazie alla sua offerta culturale ed alla presenza di realtà di rilievo internazionale quali l'Academia 'Montis Regalis'. Nelle prossime settimane affronteremo già una prima fase progettuale".

MANIFESTAZIONI E GIOVANI: SBARCA IN CITTA' VISIONARY

L'assessore alle politiche giovanili, eventi, manifestazioni e sport, Alessandro Terreno ha annunciato che a marzo si terrà una conferenza stampa per la programmazione degli eventi dell'anno.

"Un modo per organizzare al meglio le manifestazioni della Città, evitando anche sovrapposizioni. Nelle prossime settimane verrà anche presentata la sezione turistica del sito del comune, sempre nell'ottica, come anticipato dal sindaco prima di creare un brand di Mondovì. Verrà poi potenziato l'ufficio preposto alle manifestazioni, per auiutare associazioni ed enti negli aspetti tecnico-organizzativi. L'obiettivo sarà quello di fare rete sempre di più con i comuni limitrofi anche per attrarre turismo."

Al centro dei nuovi progetti i giovani e una particolare attenzione alle società sportive, fiore all'occhiello della Città - l'assessore ha ricordato che a breve verranno presentati anche i nuovi componenti del Circolo delle idee - e l'annuncio di un nuovo evento in Città.

"A Mondovì arriverà Visionary - ha detto Terreno - sarà il più grande evento di coinvolgimento giovanile nella storia della nostra città, dal quale scaturirà un manifesto sul futuro della città, con al centro il tema del digital. Si svolgerà a fine aprile".

EUROPROGETTAZIONE: PARTE L'UFFICIO BANDI