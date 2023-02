Corretta etichettatura e presentazione dei prodotti vitivinicoli al centro del focus di Confindustria Cuneo

L'etichetta di un vino è fondamentale per comunicare al consumatore tutte le informazioni obbligatorie e facoltative che possono essere utilizzate per valorizzare il prodotto. L'etichetta e' sempre più un importante strumento di marketing che permette di attrarre ed informare il consumatore ma i “gradi di libertà” che i produttori hanno in termini comunicativi sono limitati e il rischio di commettere un errore che può essere sanzionato dalla legge spesso si nasconde nei dettagli. E' inoltre di fondamentale importanza assicurarsi che siti, brochure e altri supporti di comunicazione siano in linea con quanto previsto dalle legislazioni nazionali ed europee. Non vanno infine dimenticati i possibili conflitti che si possono originare se si commercializza il prodotto in destinazioni extraeuropee, anche alla luce delle indicazioni e dei nuovi strumenti che i produttori potranno utilizzare per soddisfare gli obblighi di recente e di prossima introduzione e che riguardano lo smaltimento degli imballaggi, le indicazioni nutrizionali e la lista ingredienti.

Il webinar fornirà una serie di indicazioni pratiche per valutare la compliance delle etichette e delle informazioni commerciali usate anche in altri ambiti comunicativi aziendali. Sarà anche l'occasione di presentare il nuovo servizio giuridico normativo di CSI dedicato alle aziende vitivinicole.

Il relatore, Angelo Di Giacomo, consulente tecnico-legislativo, ex direttore reggente dell'ICQRF Nord Ovest, tratterà l'argomento: L’importanza della corretta etichettatura e presentazione dei prodotti vitivinicoli. Seguirà l’intervento di Mauro Danna, Direttore CSI srl: Il nuovo servizio giuridico normativo di CSI per le aziende vitivinicole

Coordina il webinar Alberto Cugnetto, Sezione Vini e Liquori Confindustria Cuneo.

Per iscriversi al webinar che si rivolge alle imprese associate: confindustriacuneo.it/calendario