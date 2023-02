Mondovì, il Comune scrive al Ministro della Giustizia per la riapertura del tribunale

Il Comune di Mondovì ha scritto al Ministro della Giustizia Carlo Nordio, per mostrare apertura e disponibilità all'eventuale riapertura del tribunale monregalese che era stato chiuso nel 2012, in seguito alla riforma Monti.

"Sembra che al momento ci sia un'apertura per una possibile riorganizzazione della geografia giudiziaria - ha detto il sindaco Luca Robaldo nelle comunicazioni al consiglio comunale di questa sera - "In questo senso io e il presidente Elio Tomatis abbiamo scritto al Ministro della Giustizia per mostrare la dispobilità della nostra Città ricordando che si tratta del secondo distretto, dopo Milano, a servizio di circa di 80 Comuni. Azioni simili sono state anche intraprese da Alba e Saluzzo".

La comunicazione è stata apprezzata dal consiglier Rocco Pulitanò che ha commentato: "Notizia importante, presto a Mondovì ci sarà un convegno dedicato al tema della giustizia".