Domenica arriva la neve: allerta gialla nel Cuneese con possibili disagi alla viabilità

Domenica da allerta gialla per neve nel Cuneese. Lo dice l'Arpa Piemonte che, nell'ultimo bollettino, segnala possibili disagi alla viabilità per la giornata del 26 febbraio nella pianura cuneese, in Val Varaita, Maira e Stura, e in Val Tanaro.

Nello specifico Arpa segnala che da domani mattina (domenica 26 febbraio), sono previste “precipitazioni su tutta la regione Piemonte, più intense sul settore sudoccidentale con quota neve in calo fino a 100-200 metri domani sera.

Le precipitazioni perdureranno a lunedì mattina ma con intensità più debole, per poi esaurirsi progressivamente nel pomeriggio a partire da nordest. Sul settore orientale rinforzo della ventilazione”.