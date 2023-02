Anche l'ente di Cuneo si accredita alla Federazione Mondiale delle Camere di Commercio

La Camera di Commercio di Cuneo ha ottenuto, con il n° IT2203601, l’accreditamento al Network Internazionale dei Certificati di origine, istituito e amministrato dalla World Chamber Federation (ICC/WCF). ICC - International Chamber of Commerce è la più grande organizzazione mondiale che rappresenta e collega circa 45 milioni di imprese in oltre 100 Paesi.



“Si tratta di un importante accreditamento che attesta l'origine delle merci all’estero – dichiara il Presidente Mauro Gola - . Ci consentirà di offrire, a partire dal 1° marzo, processi di emissione ancora più trasparenti, indipendenti, affidabili e responsabili garantendo la conformità agli standard internazionali di emissione, difendendo imprese e mercati da possibili false dichiarazioni.”



ICC / World Chambers Federation (ICC/WCF) ha costituito una rete dedicata al rilascio dei certificati di origine, creando un marchio di qualità internazionale, immediatamente riconoscibile, con lo scopo di rappresentare, promuovere e preservare il ruolo delle Camere di commercio come Autorità competenti nel rilascio di certificati di origine. La diffusione dei certificati in modalità telematica aumenta infatti il livello di accettazione da parte delle amministrazioni doganali dei certificati rilasciati dalle Camere accreditate.



Dal 1° marzo 2023 il marchio, immediatamente riconoscibile, farà la sua comparsa nella parte inferiore destra dei certificati di origine rilasciati dall’Ente camerale, certificando la conformità agli standard internazionali delle procedure utilizzate per il rilascio degli stessi. Nulla cambia per le imprese sia per quanto riguarda la modalità di compilazione telematica dei certificati di origine sia per la stampa in azienda dei file pdf ricevuti dalla Camera di commercio.



L’autenticità del certificato di origine emesso con il marchio ICC/WCF può essere verificato tramite il sito ufficiale della Federazione Internazionale delle Camere di Commercio https://certificates.iccwbo.org.