Boom di iscritti al corso di Gea dedicato agli animali, cambia la sede del primo incontro

GEA sposta la prima lezione del corso "Capire il cane" presso il Teatro Piter Pecchenino di San Michele Mondovì. Questo cambiamento si è reso necessario per il grande interesse dimostrato dai partecipanti che ha superato le aspettative rendendo la saletta del Canile Rifugio 281 troppo poco capiente.

L'associazione GEA desidera ringraziare il Comune di San Michele Mondovì per la disponibilità e per aver offerto lo spazio, le volontarie dell'associazione sono grate per l'opportunità di utilizzare una struttura tanto accogliente.