Mondovì, chiusi i bagni interni alla stazione a causa di nuovi atti vandalici

Un intervento importante, che aveva richiesto circa 5 milioni di euro di investimento da parte di RFI (leggi qui) , per consentire agli utenti di frequentare i locali in una nuova veste con il rinnovo dei locali, dalla cartellonistica alla sala d'attesa, senza dimenticare i servizi igienici che, però, a oggi risultano chiusi.

Un disservizio non da poco per gli utenti, frutto della grave mancanza di senso civico di alcuni che, per l'ennesima volta (fatti analoghi si erano già verificati in passato, ndr), causano danno a tutta la comunità.