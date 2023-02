Nel Castello degli Acaja di Fossano la nuova "casa" della Corte dei Folli

Importanti novità in vista nel Castello degli Acaja di Fossano.

A seguito di una proficua e costruttiva trattativa, l'amministrazione comunale ha infatti affidato con formale concessione alla Corte dei Folli a.p.s. (associazione di promozione sociale), compagnia teatrale e culturale che ha appena compiuto vent'anni di attività, una delle sale del complesso.

Da marzo 2023 la sede operativa dell'associazione si sposta ufficialmente nella sala immediatamente sottostante la polifunzionale "Barbero", la quale ha accesso dal lato ovest del castello, prospicente al piazzale sterrato.

Negli ultimi anni le attività didattiche, delle prove teatrali, di organizzazione e programmazione di Corte dei Folli si erano tenute in un spazio adiacente alla sala contrattazioni presso il Foro Boario, complesso formalmente destinato ad attività legate al mondo agricolo e che dunque ritorna, per volontà della amministrazione, alla sua vocazione, e sarà destinatario di prossime programmazioni che rendano l'intera struttura utilizzata e fruibile.

Dalla Corte dei Folli, il Presidente Bartolomeo "Lino" Grasso e il direttivo, fanno sapere, citando il premio Nobel Anatole France, che in ogni cambiamento "quel che si lascia è una parte di noi: bisogna morire a una vita per entrare in un'altra".

Cionondimeno vi è entusiasmo e soddisfazione ad annunciare la concessione, inizialmente per quattro anni, in una sede così prestigiosa come lo storico castello: "Da oggi in poi abbiamo una nuova 'Casa dei Folli', nonché residenza creativa della UILT Piemonte", (Unione Italiana Libero Teatro, la confederazione di cui l'associazione fa parte, ndr).

Nei giorni precedenti l'insediamento ufficiale sono partiti, in accordo con il Comune e a cura di alcuni volontari soci dell'associazione, alcuni lavori di manutenzione, ammodernamento e funzionalizzazione, rispettosi naturalmente dei vincoli storico artistici presenti nel castello.

Spiega il direttore artistico Giuseppe (Pinuccio) Bellone: "Doverosi i due omaggi fotografici che saranno presenti all'ingresso della sala per ricordare dei figure per noi importantissime: Giovanni Mellano e Aldo Nicolaj! Siamo felici e orgogliosi perché saranno loro, unitamente a tutti noi, a darvi il benvenuto nella nostra nuova casa!"

L'assessore alla cultura Ivana Tolardo, che ha condotto l'operazione insieme con il sindaco Dario Tallone e il vicesindaco Vincenzo Pellegrino, sottolinea: "L'amministrazione comunale ha messo a disposizione della Corte dei Folli una sala presente all'interno del Castello degli Acaja. La nuova collocazione, centrale e all'interno del fulcro della cultura, è stata individuata in quanto rappresenta la sede naturale delle realtà impegnate sul territorio per l'organizzazione, la diffusione e la sensibilizzazione di tematiche ed eventi dalla forte valenza culturale e civica. La nuova sede è il giusto e meritato riconoscimento dell'importanza e dell'impegno che da anni l'associazione riveste per la cittadinanza fossanese ed è sembrato quindi doveroso da parte di questa amministrazione provvedere in tal senso. Questa volontà e questa determinazione suggella anche la collaborazione tra il Comune e in particolar modo l'assessorato alla cultura e l'associazione stessa."

La corte dei folli, come ben spiegato nel suo sito internet https://www.lacortedeifolli.org/ ha al suo attivo più di quattrocento rappresentazioni in tutta Italia, con decine di premi vinti, conduce rassegne teatrali, organizza corsi e stage da oltre vent'anni ed é partner in moltissime attività culturali fossanesi e non.