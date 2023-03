Riceviamo e pubblichiamo:

Egregio direttore,

chissà quanti applausi ha ricevuto dai suoi compagni l’on. Chiara Gribaudo, che per costruire con la Schlein l’alternativa del Pd chiama alla riscossa contro la “peggiore destra di sempre”. Certo i pidiessini devono proprio essere ben conciati per essere stati ridotti così male da questa destra ancora molto tempo prima che andasse al governo.

Ma perché così tanta ossessione contro di noi cattivi, incapaci, non credibili?

Ovviamente perché la Destra è il contrario di quegli ambienti con cui la deputata si è schierata finora, quelli dei salotti progressisti, quelli dei radicali libertari, quelli che hanno fatto loro campione di governo il banchiere Draghi, quelli tutt’uno con i diversi e gli ambientalisti tanto di moda, quelli degli immigrati ad ogni costo, quelli degli italiani dopo e non prima, quelli dell’Europa ha sempre ragione.

Dove andrà a sbattere la peggiore sinistra mai esistita? Da anni cerca, ansimante e invano, di trovare l’identità perduta, tenta di riavvicinare il modo del lavoro dimenticato, si sbraccia per cercare l’unità della sinistra sparpagliata in tanti pezzi. Fra i suoi migliori conduttori c’è l’on. Gribaudo da Borgo San Dalmazzo, specialista di fiere sortite antifasciste e cantatrice di ruolo di “Bella ciao”.

La sinistra in via di miglioramento continui pure così, imponendo il politicamente corretto (cioè tu non devi pensare e parlare come vuoi), l’equivalente del peggior fascismo alla rovescia, confermando la supponenza di avere la superiorità morale ed intellettuale, senza macchia e corruzione, continuando nella invasata demonizzazione degli avversari.

Sicura la sinistra di avere con sé la parte migliore del Paese, la “peggiore destra” ringrazia per il confronto politico.

Paolo Chiarenza (Busca), Guido Giordana (Valdieri), Luca Ferracciolo (B.go S. Dalmazzo), Mario Franchino (Beinette), Enzo Tassone (Peveragno)