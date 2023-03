Canoni idrici, Icardi: "Soddisfazione per l'accordo raggiunto"

CANONI IDRICI, L’ASSESSORE ALLA SANITA’ DEL PIEMONTE, LUIGI ICARDI: «SODDISFAZIONE PER L’ACCORDO RAGGIUNTO TRA REGIONE E PROVINCIA DI CUNEO»

«L’accordo raggiunto oggi in Regione sui canoni idrici della provincia di Cuneo garantisce i diritti dell’Ente provinciale e della montagna. L’acqua è un bene comune di primaria necessità e come tale va tutelato in ogni passaggio, con equità e giustizia».

Cosi l’assessore regionale alla Sanità, Luigi Genesio Icardi, cuneese, esprime soddisfazione per l’accordo raggiunto oggi tra la Regione Piemonte e la Provincia di Cuneo sulla destinazione dei canoni idrici.

«In particolare – aggiunge Icardi – sarà possibile per la Regione aiutare i comuni di montagna attraverso uno specifico bando di 2 milioni di euro, oltre ai quasi 2 milioni che la Provincia potrà destinare alla manutenzione delle strade, comprese quelle “bianche”».